الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يفرض قيودا على دخول المساعدات إلى غزة

MENAFN - Youm7) أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى نيبال فرسخ، أن الاحتلال الإسرائيلى يفرض العديد من القيود على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت نيبال فرسخ - فى مداخلة لقناة النيل الإخبارية - "إن الهلال الأحمر الفلسطينى يتولى دخول المساعدات عبر معبر رفح من الأشقاء فى الهلال الأحمر المصرى وبالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى ، حيث تم بالأمس دخول 70 شاحنة" ، معربة عن أملها فى أن يتم فى القريب العاجل وبناء على قرار مجلس الأمن السماح بتدفق المساعدات الإنسانية الى داخل القطاع عبر جميع المعابر ، لا سيما وأن كل ما دخل القطاع منذ العدوان وحتى اليوم لا يلبى 10% من الاحتياجات على الأرض لسكان قطاع غزة بعد أن أصبح 90% منهم نازحين.





وأضافت أن سلطات الاحتلال تفرض قيودا على عملية إدخال المساعدات وتحدد أعداد الشاحنات المسموح بادخالها ، منوهة بأن القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة يوميا على الأقل ولكن سلطات الاحتلال تمنع ذلك حيث تستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة للعقاب الجماعى للفلسطينيين.





وأعربت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى عن أملها فى أن يكون قرار مجلس الأمن بالسماح بإدخال المساعدات بداية جيدة لحلحلة الوضع فى الأراضى المحتلة، مشيرة إلى أننا كنا نأمل أيضا أن يصدر قرار بوقف إطلاق النار لأننا فى اليوم الـ 78 من العدوان ولدينا أكثر من 20 ألف شهيد 70% منهم من الأطفال والنساء وأعداد الضحايا فاقت الـ 80 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض ومازال المجتمع الدولى يعجز عن إيقاف الحرب وهذا العدوان على غزة الذى يدفع ضريبته المدنيين العزل ، مطالبة بتحرك فورى وعاجل لايقاف ما يجرى فى القطاع.



وأوضحت أن الاحتلال لايزال يقوم باستهداف الطواقم الطبية حيث أن هناك أكثر من 100 شخص من الكوادر الطبية قيد الاعتقال، والشهداء من الكوادر الطبية أكثر من 310 شهداء، مشددة على أن هذا الاستهداف للمنظومة الطبية لابد أن يتوقف وأن يقف المجتمع الدولى ويضع حدا لهذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة التى يقوم بها الاحتلال بحق القانون الدولى.