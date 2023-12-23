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الحج والعمرة السعودية: حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة يتم مرة واحدة فى السنة

12/23/2023 2:30:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة فى المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة فى السنة، حسبما ذكرت شبكة عكاظ السعودية.



وقد جاء ذلك وفق ما كشفته الوزارة ردا على الاستفسارات الواردة إليها، مؤكدة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوما على آخر تصريح له.



وأوضحت وزارة الحج والعمرة قائلة: "لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة مصاب بها".












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