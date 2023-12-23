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كيفية استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.. اعرف المستندات المطلوبة

12/23/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح المراكز التكنولوجية ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، والتي تعمل على تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن، إمكانية استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:



أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة



-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رمسي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.



ثانيًا: المستندات المطلوبة



-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.



ثالثًا: الإجراءات



-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.



وتهدف المراكز التكنولوجية إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، وتحقيق التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته، بالإضافة إلى فصل طالب الخدمة عن مؤديها والحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق فى إنجاز الخدمة.












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