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نقيب المهندسين يستقبل وزير التنمية المحلية الفلسطيني

12/23/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، اليوم بمكتبه بمقر النقابة العامة، المهندس مجدي الصالح- الأمين العام للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين ووزير التنمية المحلية الفلسطيني، بحضور الدكتور هشام سعودي- وكيل نقابة المهندسين، والدكتور عادل الحديثي- الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب.



خلال اللقاء أكد المهندس طارق النبراوي،
رفضه واستنكاره وكل مهندسي مصر للجرائم المروعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مشددًا على أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني هي جرائم حرب وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.



كما شدد "النبراوي" على أن مصر قيادةً وشعبًا لا تدخر جهدًا لمساندة الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى.

وأشار النبراوي إلى أن نقابة المهندسين والشعب المصري بكافة فئاته يدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة جرائم العدوان و الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني، ويساند كفاحه الباسل لاسترداد حقوقه وأرضه.



من جانبه عبر المهندس مجدي الصالح، عن تقديره
وامتنانه لما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية،
كما ثمن دور نقابة المهندسين والشعب المصري في دعم القضية والشعب الفلسطيني.



وفي نهاية اللقاء، أهدى النبراوي درع نقابة المهندسين المصرية إلى أمين الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، تقديرًا لمهندسي وشعب فلسطين الشقيق، مشيدًا بنضالهم وصمودهم في وجه الاحتلال.
















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