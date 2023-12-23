تنفيذ 25 محطة رفع مياه رى العام الماضى.. وجار التشغيل التجريبي لمحطتين

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة

مصلحة الميكانيكا والكهرباء

لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

أوضح تقرير لوزارة الرى أنه تم خلال العام المائى الماضى الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات "الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابيه العبد - قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطانى ١ و٢ و٣ - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديده - دير السنقورية - مصرف ٧ - المراشدة الجديدة - الخيرى والدشودى وتروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - اسنا ١ الجديدة " لتصل إلى نحو 25 محطة، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنة ١-٢ وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.

تعتبر مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أقدم وأعرق المصالح الحكومية حيث يعود إنشاؤها فى صورتها الأولى منذ عهد محمد على باشا الذى تولى الولاية فى مصر خلال الفترة من 1805 حتى 1848 والذى خطط لإنشاء صناعات قوية وإقامة أسطول بحرى قوى يناسب طموحاته فكان إنشاء الورش الأميرية لتكون الجهاز الذى يلبى احتياجاته فى تصنيع البنية الأساسية لهذه المشروعات الضخمة، وكانت الورش فى بدايتها عبارة عن أقسام الحدادة والسباكة والإنشاءات الحديدية والسروجية والنجارة بجانب قسم الرسم.

وفى عصر إسماعيل باشا بدأ عصر النظام الحكومى المستقر فى مصر فهو أول من كلف نوبار باشا بتشكيل مجلس النظار والذى تطور مع الزمن، وأصبح بعد ذلك مجلس الوزراء ونقل إليه تبعية الإشراف على الورش الأميرية، واستمر ذلك حتى عام (1905) حيث أنشأت إدارة الميكانيكا والتى سميت بعد ذلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عام (1925) ومنذ ذلك التاريخ استمرت المصلحة بذات الاسم وأصبحت ضمن البناء التنظيمى للوزارة الذى يضم مصلحتين هما مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى إلى عهد قريب إلى أن تم التنظيم الأخير للوزارة بتقسيمها الحديث.



