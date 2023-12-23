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كوبرى أعلى مفيض توشكى.. أحد محاور التنمية ويحل مشاكل التكدس المرورى فيديو

12/23/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Youm7) شهد قطاع الطرق والكبارى في مصر، أعمال تطوير ضخمة، نفذتها الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل المصرية، وهو ما ساهم في تجديد وتطوير شبكة الطرق، ما انعكس على البيئة بشكل واضح، حيث أدى خلق الطرق الجديدة إلى تقليل الازدحام وبالتالي تقليل انبعاثات عوادم السيارات، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود، وتوفير خدمة للمواطن وحل مشاكل التكدس المرورى واختصار المسافة والوقت والجهد.

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح اعمال تنفيذ كوبري أعلى مفيض توشكى، أحد محاور التنمية التى شهدتها مصر.

وتم تنفيذ (13) محور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر « محور روض الفرج » - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه ، فيما يتقدم العمل فى تنفيذ عدد (14) محور (دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب - القطا) بتكلفة 20 مليار جنيه
كما تم تنفيذ (900) كوبرى ونفق من أهمها ( كوبرى دكرنس – كوبري سندوب – عدد 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة” اسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت” - كوبرى المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببنى سويف – كباري” قلما – الشموت – طوخ طنبشا” على طريق الإسكندرية الزراعي - كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم - عدد 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة - عدد 8 كبارى على محور الفريق العصار - عدد 14 كوبرى على محور المحمودية - كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلي ( كم 21)

ويتقدم العمل في تنفيذ (143) كوبرى ونفق ومن أهمها (15 كوبرى أعلي مزلقانات السكك الحديدية –15 كوبري مشاة وسيارات علي الرياح البحيري - 7 كباري علوية جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى - كوبرى أعلى مفيض توشكى ) - توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى إتجاه الإسكندرية ) والكباري العلوية والأنفاق علي الطرق المزدوجة الجاري إنشاؤها مثل طريق الزقازيق / السنبلاوين وطريق كفر الشيخ / دسوق .







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