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مطرانية المعادى تنظم ندوة حول الأبعاد والاتجاهات النفسية للشباب

12/23/2023 2:30:14 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت مطرانية المعادى برئاسة نيافة الأنبا دانيال مطران المعادى سكرتير المجمع المقدس، ندوة بعنوان "الأبعاد والاتجاهات النفسية داخل شبابنا وطرق التعامل الخدمة معها" لخدام مرحلة ثانوى بالمطرانية، بمشاركة السفيرة الدكتورة نبيلة مكرم عبدالسيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم - في كلمتها خلال الندوة التى أقيمت بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادى - إن تجربتها في العمل الوزارى كان لها فوائد عديدة عند عملها الخدمة الجديد في مجال الصحة التفسية، لافتة إلى أن اى شخص لديه متاعب نفسية هو شخص موجود في وسطنا وأن اى شخص معرض لذلك، وأن مهمة مؤسسة "فاهم" أن تكسر الصورة السلبية عن المصابين بالأمراض النفسية، وأنها تتعجب أننا نسأل عن من كسرت ساقه ولا نسأل عن من كسرت نفسه.

وأضافت أن الشباب في أمس الحاجة لمن يسمعهم ويتفهم مشاكلهم، موضحة أن مؤسسة فاهم تعمل أيضا على التوعية بضرورة التقرب من المتألمين، وأن المؤسسة تعمل على التوعية بضرورة التحدث عن الآلام النفسية، موضحة أن هناك أطفال يولدون بمشكلات نفسية ربنا يكون سببها وراثي.
وأشارت إلى أن التنمر في المدارس من أهم أسباب إصابة الأطفال بالمرض التفسي، موضحة أنها تذهب إلى المدارس للتوعية بخطورة التنمر، وأنها تعمل على أن تتغير الصورة لدى أولياء الأمور بأهمية تشجيع الأطفال والاستماع لهم والاهتمام بالصحة النفسية لأبنائهم.

وتابعت قائلة، إن المرض النفسي لابد له من استشارة طبيب، موضحة أهمية دور الأباء الكهنة في مساعدة الأشخاص في تجاوز مشاكلهم وتحفيزهم وتشجيعهم على تجاوز الصعوبات، من أجل ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع الكنيسة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا دانيال مطران المعادى سكرتير المجمع المقدس ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية لجميع الأشخاص، خاصة الشباب والأطفال، لافتا إلى أن الكنيسة تهتم برعاية أبنائها في كافة الأمور.

وأشاد نيافة الأنبا دانيال بالدور الخدمى الذي تقوم به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج سابقا وذلك من خلال مؤسسة فاهم، حيث تقوم بتوعية المجتمع وتصحيح الصورة الذهنية عن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية.

الندوة








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