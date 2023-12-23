مسئولون فلسطينيون لجارديان: حملة إسرائيل لقتل قادة الفصائل ستأتى بنتائج عكسية

MENAFN - Youm7) نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن قادة الفصائل الذين استهدفهم الاحتلال من قبل لاغتيالهم على مدار 50 عاما قولهم إن الحملة الإسرائيلية التى أعلن عنها مسئولو الاحتلال لقتل قادة حركة حماس من المرجح أن تأتي بنتائج عكسية فضلا عن كونها حملة غير عملية وغير فعالة.





وأعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى لأول مرة عن الاستراتيجية الجديدة بعد أسبوعين من هجوم 7 أكتوبر.





وأطلع مسئولون في إسرائيل الصحفيين على أن عملية جديدة تسمى نيلي، وهي اختصار لعبارة توراتية باللغة العبرية تعني "إسرائيل الأبدية لن تكذب"، ستستهدف كبار قادة الحركة.





وفي الشهر الماضي، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إنه أصدر تعليماته للموساد، جهاز المخابرات الإسرائيلي في الخارج، "باغتيال جميع قادة حماس أينما كانوا". وفي أوائل ديسمبر ،كشف تسجيل مسرب عن رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت، وهو يقول للبرلمانيين الإسرائيليين إن قادة حماس سيُقتلون "في غزة ، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر، في كل مكان... سيستغرق الأمر بضع سنوات، لكننا سنكون هناك من أجل القيام بذلك."





وأجرت صحيفة الجارديان مقابلات مع خمسة فلسطينيين استهدفتهم عمليات اغتيال على مدى أكثر من 50 عاما. وقالوا جميعاً إن محاولات اغتيالهم من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية لم تؤدي إلا إلى تعزيز قناعاتهم وساعدت في عملية تجنيد المزيد من الأعضاء.





يتذكر باسم أبو شريف، الذي أصيب بجروح بالغة في عام 1972 جراء قنبلة أرسلتها إسرائيل، كيف تلقى طردًا في مكاتب بيروت للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قائلا

"كانت الحزمة موجهة إليّ و... كان بداخلها كتاب عن تشي جيفارا... فتحت الكتاب، وقلبت ثلاث صفحات ورأيت المتفجرات مرتبطة ببطارية".





وأوضحت الصحيفة أن

عمره كان 26 عامًا، وخضع لعملية جراحية لمدة تسع ساعات، لكنه ظل مشوهًا مدى الحياة. "أخذوا إصبعي. لقد أخذوا عيني و65% من البصر في الأخرى؛ لا أستطيع أن أشم، لا أستطيع أن أتذوق. لقد دمروا ذلك" .





وقال أبو شريف إن الهجوم جعله أكثر تصميما من أي وقت مضى على مواصلة نشاطه مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كان نشطًا خلال بقية العقد وأصبح في النهاية مستشارًا رئيسيًا لياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.





وقال توفيق الطيراوي، رئيس مخابرات فتح السابق الذي نشط في السبعينيات، إن الحركة ردت على اغتيال علي حسن سلامة، وهو مسئول أمني كبير في فتح استشهد عام 1979 في تفجير سيارة مفخخة من قبل الموساد في بيروت، وقتلت عميلا للموساد وأصابت آخر بجروح خطيرة. كما توفي دبلوماسي إسرائيلي في لندن بعد أن فتح رسالة مفخخة.





وقال لصحيفة الجارديان: "في الواقع، كان هناك تبادل اغتيالات بيننا وبين الإسرائيليين. لم يردعنا ذلك. لقد جعلنا نقاتل أكثر."