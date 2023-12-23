الجيش الروسى: اعتراض 6 صواريخ أوكرانية وإسقاط 36 طائرة بدون طيار

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 6 صواريخ أوكرانية من طرازى هيمارس وأوراغان خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أسقطت 36 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وأشارت "الدفاع الروسية" - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن الطائرات التكتيكية التابعة للجيش الروسي، وكذلك قوات المدفعية والصواريخ، قصفت القوات والمعدات الأوكرانية فى 110 منطقة خلال اليوم الماضي.



وذكر البيان أن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 200 جندى و4 دبابات، من بينها دبابة من طراز ليوبارد-2 ألمانية الصنع، بالإضافة إلى تدمير 4 مركبات عسكرية، ومدرعة من طراز "كراب" بولندية الصنع"، و5 منظومات مدفعية، فى منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.



وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 11 هجوما أوكرانيا فى منطقة دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأصيبت خلالها قوات ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مناطق كراسنوى وديلييفكا وكيروفو وجورجييفكا.



وفى خيرسون، أشارت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسى قضى على ما يصل إلى 100 جندى أوكرانى فى منطقة خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 3 مركبات آلية عسكرية، ومدفعين هاوتزر.



وفى زابوريجيا، قال البيان إن القوات الروسية قصفت قوات ومعدات أوكرانية بالقرب من مستوطنات مالايا توكماشكا وفيربوفوى ورابوتينو، ما أسفر عن خسارة القوات الأوكرانية ما يصل إلى 90 جنديًا و5 مركبات عسكرية.



وفى كوبيانسك، لفتت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان - إلى أن القوات الروسية ألحقت هزيمة نارية بالقوات الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك فى منطقة خاركيف، مضيفة أن الجيش الأوكرانى خسر ما يصل إلى 15 جنديًا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع هاوتزر من طراز D-30.



وفى كراسنى ليمان، ذكر البيان أن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين فى المنطقة، خلال اليوم الماضي، كما أصابت الضربات الجوية والمدفعية الروسية قوات ومعدات اللواء الميكانيكى 67 التابع للقوات الأوكرانية فى منطقة غابات سيريبريانسكي.



ونوهت وزارة الدفاع الروسية - فى ختام بيانها اليومى - عن أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا فى فبراير 2022 حتى اليوم، تم تدمير ما مجموعه 554 طائرة حربية أوكرانية، و261 مروحية، و9991 طائرة بدون طيار، و442 منظومة صواريخ، و14279 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1189 قاذفة صواريخ متعددة، و7462 نظام مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 16618 مركبة عسكرية خاصة.