احتفالات أعياد الميلاد خضراء فى كندا بسبب التغيرات المناخية.. إعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) من المنتظر أن يستيقظ الناس فى عيد الميلاد بكندا المعروفة بالشتاء القارس والثلوج العميقة التى يمكنها ابتلاع سيارة، وهم يتساءلون "أين هى الثلوج؟".





لكن لا يوجد الكثير منها فى الأرجاء، فالأراضى التى ينبغى أن تكون بيضاء بفعل الصقيع من الساحل إلى الساحل ومن الشمال إلى الجنوب مكسوة باللونين الأخضر والبنى بدلا من ذلك.





وقال عالم المناخ بوزارة البيئة الاتحادية فى كندا دافيد فيليبس: "كنت أتعقب الطقس منذ 55 عاما ولم أشهد مثل هذا الشتاء فى أول يوم رسمى للشتاء".





وعادة ما يحتفل حوالى 75 بالمئة من الكنديين بعيد ميلاد يكتسى باللون الأبيض، ويميزه ارتفاع الثلوج سنتيمترين عن الأرض، لكن هذا الرقم الآن قريب من الصفر.





ويكون الشتاء غالبا أشد قسوة فى الأقاليم غير الساحلية مثل ألبرتا، حيث يمكن أن يظل الثلج على الأرض لمدة 5 أشهر أو أكثر.





وكانت درجة الحرارة مرتفعة فى إدمونتون عاصمة ألبرتا، الجمعة، إذ بلغت 7 درجات مئوية بالمقارنة مع 28 درجة تحت الصفر فى العام الماضي.





ولا ينبغى لذلك أن يكون مفاجأة، إذ يبدو أن عام 2023 سيكون من أكثر الأعوام حرارة، والسبب الآخر هو ظاهرة "النينيو"، وهى ارتفاع درجات حرارة سطح الماء فى شرق ووسط المحيط الهادى التى غالبا ما تؤدى إلى درجات حرارة أكثر اعتدالا فى الشتاء.





وقال فيليبس: "ما ترونه هذا الشتاء هو فى الواقع نظرة مسبقة لما سيكون طبيعيا بعد عقود من الآن".





ونقلت "رويترز" عن عالم المناخ قوله: "أعتقد أنه إذا تمكنا من تأجيل عيد الميلاد شهرا من الآن، فسنضمن تقريبا عيد ميلاد أبيض فى كل مكان. لكن هذا لن يحدث".