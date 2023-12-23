جوتيريش: مقتل 136 موظفًا أُمميًا أمر غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

MENAFN - Youm7) أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم /السبت/، أن 136 من موظفى الأمم المتحدة فى غزة استشهدوا خلال الأيام الـ75 الماضية، مُشددًا على أن ذلك أمر غير مسبوق فى تاريخ المنظمة على امتداد تاريخها.

وقال جوتيريش، فى صفحته على منصة (إكس) إن مُعظم الموظفين الأممين فى غزة "أجبروا على ترك منازلهم"، مُضيفًا أنه يشيد بهم وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين فى قطاع غزة.

وقال جوتيريش إن 4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعًا فى العالم موجودون بقطاع غزة.





بدورها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه هناك حاجة لوقف فورى وإنسانى لإطلاق النار فى قطاع غزة وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية.



وأضافت المتحدثة باسم "الأونروا" تمارا الرفاعي، فى مؤتمر صحفى عقده بمدينة القدس المُحتلة أنه من المفجع للغاية أن السياسة تقف فى طريق بقاء 2.2 مليون شخص على قيد الحياة فى غزة.



وشددت على "ضرورة التوصل إلى وقف فورى وإنسانى لإطلاق النار فى قطاع غزة وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية".



وكانت مدير عمليات الأونروا فى غزة، قالت فى تصريح عبر صفحة الأونروا، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت المزيد من أوامر الإخلاء للسكان فى المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى دير البلح لتوسيع العملية العسكرية المستمرة.



وأضافت أن أكثر من 150 ألف شخص قدر تأثروا فى القرار، خاصة أن المنطقة بالأصل مكتظة بالنازحين بما فى ذلك ملاجئ الأونروا.



وأشارت إلى أن الناس فى غزة ليسوا أحجار شطرنج، فقد تم تهجير العديد منهم عدة مرات، يأمر الجيش الإسرائيلى الناس بالانتقال إلى المناطق التى تشهد غارات جوية مستمرة، مشددة على أنه لا يوجد مكان آمن، ولا يوجد مكان يذهبون إليه.