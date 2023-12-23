مقتل 20 شخصا وإصابة 9 آخرين فى هجوم مسلح قرب حدود بوروندى مع الكونغو

MENAFN - Youm7) أعلنت الحكومة البوروندية اليوم السبت، أن هناك جماعة مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 20 شخصا وأصابوا تسعة آخرين قرب الحدود الغربية لبوروندى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية فى الهجوم.

وأعلنت جماعة ريد تابارا المتمردة مسئوليتها عن الهجوم، بحسب "رويترز".

قال المتحدث باسم الحكومة جيروم نيونزيما إن من بين القتلى فى الغارة التى وقعت مساء الجمعة على قرية تسمى فوجيزو، 12 طفلاً وامرأتين حامل وضابط شرطة.

وزعمت ريد تابارا، التى تقاتل حكومة بوروندى من قواعدها فى شرق الكونغو منذ عام 2015، على منصة التواصل الاجتماعى "أكس" أنها قتلت تسعة جنود وضابط شرطة.

وقال سكان محليون إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات خلال الهجوم.







