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المصري يتدرب على فترتين استعدادًا للإسماعيلي واحتفال خاص بايزي ايميكا

12/23/2023 2:30:06 PM
(MENAFN- Youm7) قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، وضع برنامج تدريبي خاص للاعبي المصري على هامش المعسكر المقام حالياً ببورسعيد استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الأول من يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري، حيث يخوض المصري تدريباته على فترتين، واحدة صباحية وأخرى مسائية، لرفع المعدل البدني للاعبين.



واحتفل لاعبو المصري والجهاز الفني بعيد ميلاد النيجيري ايزي ايميكا لاعب الفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي الاجتماعي.



وتقدم النادي المصري إلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.



ويترقب مسئولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.



ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".












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