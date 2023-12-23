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ثنائى الداخلية يقتربان من الانتقال للبنك الأهلى خلال الميركاتو الشتوى

12/23/2023 2:30:06 PM
(MENAFN- Youm7) اقترب كريم يحيى وأحمد عماد لاعبا فريق الداخلية من الانتقال إلى البنك الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب اهتمام طارق مصطفى المدير الفني للفريق بالتعاقد معهما.

وظهر الثنائى بشكل قوى خلال مباريات فريقهما في مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" حيث شارك في 10 مباريات هذا الموسم بينما أحمد عماد شارك في 8 مباريات.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره بلدية المحلة باستاد المحلة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" وتقام المباراة 25 من الشهر الجارى فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 3 نقاط حيث تعرض للهزيمة في 8 مباريات والفوز فى مباراة واحدة، ولم يتمكن من التعادل فى أى مباراة.






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