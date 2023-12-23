ثنائى الداخلية يقتربان من الانتقال للبنك الأهلى خلال الميركاتو الشتوى

(MENAFN
- Youm7) اقترب كريم يحيى وأحمد عماد لاعبا فريق الداخلية من الانتقال إلى البنك الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب اهتمام طارق مصطفى المدير الفني للفريق بالتعاقد معهما.
وظهر الثنائى بشكل قوى خلال مباريات فريقهما في مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" حيث شارك في 10 مباريات هذا الموسم بينما أحمد عماد شارك في 8 مباريات.
ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره بلدية المحلة باستاد المحلة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" وتقام المباراة 25 من الشهر الجارى فى السابعة مساءً.
ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 3 نقاط حيث تعرض للهزيمة في 8 مباريات والفوز فى مباراة واحدة، ولم يتمكن من التعادل فى أى مباراة.
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