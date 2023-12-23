سيف الجزيرى يقضى إجازته فى الإسكندرية قبل العودة لمران الزمالك

MENAFN - Youm7) فضّل التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، السفر إلى الإسكندرية برفقة عائلته لقضاء الإجازة، بعد الراحة التي منحها معتمد جمال المدير الفنى للزمالك للاعبين عقب العودة من رحلة أنجولا.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة

معتمد جمال

منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودة بعثة الأبيض إلى القاهرة اليوم قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.وتعادل فريقالزمالكمع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.