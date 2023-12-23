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فوز الأهلى والزمالك فى عاشر جولات دورى سيدات كرة اليد

12/23/2023 2:30:05 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية فى إطار عاشر جولات دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.



وشهدت هذه الجولة فوز كل من: البنك الأهلى على سموحة 24/23، والأهلى على سبورتنج 25/21، والطيران على 6 أكتوبر 34/23، والزمالك على الشمس 31/30.



بينما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كل من: الطيران مع الأهلى والشمس مع البنك الأهلى وسموحة مع الزمالك.



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.












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