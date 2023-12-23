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مجدى أبو المجد مدربا ليد الزمالك والكرواتى ماريو مخططا للأحمال

12/23/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Youm7)
تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع مجدي أبو المجد لتولي تدريب الفريق الأول لكرة اليد خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن يبدأ مجدي أبو المجد مهام عمله رسميا بقيادة تدريب الفريق غدا الأحد.



وفي نفس الوقت تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع الكرواتي ماريو توملاچوڤيك لتولي منصب مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة اليد.



ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تدريبه في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأحد بصالة نادي الزمالك.












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