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الجيش الصومالي يعلن قتل 55 عنصرا من ميليشيات (الشباب)

12/23/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش الوطني الصومال اليوم السبت مقتل 55 عنصرا من ميليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في "عملية عسكرية مخططة" نفذتها قواته بالتعاون مع "قوات صديقة" في محافظة (مدغ) وسط الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن قائد القوات المسلحة الصومالية اللواء إبراهيم شيخ محي الدين القول إن "الجيش الصومالي قتل أثناء عمليته العسكرية المخططة 55 عنصرا من المتمردين".
وذكرت الوكالة نقلا عن ضباط بالجيش الصومالي أن العملية العسكرية حققت "الهدف المنشود" من استهداف خلايا الميليشيات في أحراش (جيح جيحك) الفاصلة بين منطقتي (عاد) و(عدلي) في محافظة (مدغ) إلى جانب تدمير عتاد عسكري ومركبات تابعة للمتمردين.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع قوات محلية ملاحقة فلول ميليشيات (الشباب) في جنوب البلاد ووسطها. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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