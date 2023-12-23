الجيش الصومالي يعلن قتل 55 عنصرا من ميليشيات (الشباب)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش الوطني الصومال اليوم السبت مقتل 55 عنصرا من ميليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في "عملية عسكرية مخططة" نفذتها قواته بالتعاون مع "قوات صديقة" في محافظة (مدغ) وسط الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن قائد القوات المسلحة الصومالية اللواء إبراهيم شيخ محي الدين القول إن "الجيش الصومالي قتل أثناء عمليته العسكرية المخططة 55 عنصرا من المتمردين".
وذكرت الوكالة نقلا عن ضباط بالجيش الصومالي أن العملية العسكرية حققت "الهدف المنشود" من استهداف خلايا الميليشيات في أحراش (جيح جيحك) الفاصلة بين منطقتي (عاد) و(عدلي) في محافظة (مدغ) إلى جانب تدمير عتاد عسكري ومركبات تابعة للمتمردين.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع قوات محلية ملاحقة فلول ميليشيات (الشباب) في جنوب البلاد ووسطها. (النهاية)
ا س م / م ع ع
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