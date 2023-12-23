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وزير عراقي: نخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بالربع الثاني من 2024

12/23/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 23 - 12 (كونا) -- قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني اليوم السبت إن بغداد تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية في الربع الثاني من عام 2024 بعد إتمام عدد من المشروعات المهمة في قطاع التصفية.
وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن ذلك جاء خلال افتتاح عبدالغني وحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب العراقية في (البصرة).
وأوضح عبدالغني أن وحدة التكرير الرابعة تعمل بطاقة 70 الف برميل يوميا وستؤمن "كميات كبيرة" من المنتجات النفطية ومنها "النفثا وزيت الغاز والكيروسين والغاز السائل" لتغطية "جزء كبير" من الحاجة المحلية.
وأشار وزير النفط إلى أن المشروع كان ضمن أولويات البرنامج الحكومي وتم إنجازه في "فترة قياسية".
من جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن "افتتاح الوحدة الرابعة سيسهم في رفع الطاقة التكريرية الكلية لشركة مصافي الجنوب العراقية إلى 280 ألف برميل باليوم".
وأضاف جهاد أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح (وحدة الأزمرة) لتحسين نوعية المنتجات في المصفى إلى جانب المضي بإتمام مشروع (إف.إف.سي) الذي يعد من المشروعات "الواعدة" ويمثل "نقلة نوعية" للارتقاء بالمنتجات النفطية إلى تصنيف (يورو 5) وهو "تصنيف صديق للبيئة يراعي شروط الصحة والسلامة العامة". (النهاية)

ع ح ه / أ م س




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