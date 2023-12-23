البحرين تدين بشدة حادث إطلاق نار داخل جامعة في العاصمة التشيكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 23 - 12 (كونا) -- أعربت البحرين اليوم السبت عن إدانتها الشديدة لحادث إطلاق نار وقع في جامعة (تشارلز) في العاصمة التشيكية براغ أمس الأول الخميس وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان هذه "الجريمة البشعة" التي تتناقض مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية معربة عن تعازيها لحكومة جمهورية التشيك وشعبها وذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
كما أعربت الوزارة عن تعاطفها مع دولة الإمارات الشقيقة إذ أصيب اثنان من طلبتها جراء الحادث متمنية لهما الشفاء العاجل.
وأعلنت الشرطة التشيكية أمس الجمعة مقتل 14 شخصا وإصابة 25 آخرين من بينهم ثلاثة أجانب هم شخصان من الإمارات وثالث من هولندا إثر قيام شاب بإطلاق النار عشوائيا بالجامعة التي كان طالبا فيها فيما وصف بأنه أعنف حادث إطلاق نار جماعي شهدته التشيك منذ عقود. (النهاية)
خ ن ع / أ م س
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