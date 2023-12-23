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البحرين تدين بشدة حادث إطلاق نار داخل جامعة في العاصمة التشيكية

12/23/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 23 - 12 (كونا) -- أعربت البحرين اليوم السبت عن إدانتها الشديدة لحادث إطلاق نار وقع في جامعة (تشارلز) في العاصمة التشيكية براغ أمس الأول الخميس وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان هذه "الجريمة البشعة" التي تتناقض مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية معربة عن تعازيها لحكومة جمهورية التشيك وشعبها وذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
كما أعربت الوزارة عن تعاطفها مع دولة الإمارات الشقيقة إذ أصيب اثنان من طلبتها جراء الحادث متمنية لهما الشفاء العاجل.
وأعلنت الشرطة التشيكية أمس الجمعة مقتل 14 شخصا وإصابة 25 آخرين من بينهم ثلاثة أجانب هم شخصان من الإمارات وثالث من هولندا إثر قيام شاب بإطلاق النار عشوائيا بالجامعة التي كان طالبا فيها فيما وصف بأنه أعنف حادث إطلاق نار جماعي شهدته التشيك منذ عقود. (النهاية)

خ ن ع / أ م س




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