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جمهورية مالي تستدعي سفيرها لدى الجزائر للتشاور

12/23/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 23 ـ 12 (كونا) -- أعلنت سفارة جمهورية مالي بالجزائر اليوم السبت عن استدعاء وزارة خارجية مالي سفيرها لدى الجزائر ماهامان مايغا للتشاور عقب استدعائه من طرف الخارجية الجزائرية.
وذكرت السفارة في رسالة إلى الخارجية الجزائرية أن سفير مالي بالجزائر ماهامان مايغا توجه إلى باماكو للتشاور بعد استدعائه من السلطات العليا في الجزائر دون تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الغياب.
وتأتي هذه الخطوة ردا على استدعاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سفير مالي الأول من أمس الخميس وجدد التأكيد على ضرورة انضمام الحكومة المالية إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
كما أبدى عطاف قلق الجزائر من مستجدات الأوضاع في مالي وعدم التزام العديد من الأطراف فيه بالاتفاق.
جاء ذلك بعد استدعاء الخارجية المالية الأربعاء الماضي سفير الجزائر في باماكو الحواس رياش لإبلاغه احتجاجا رسميا على أفعال وصفتها بأنها "غير ودية" واعتبرتها بمثابة " تدخل في الشؤون الداخلية لدولة مالي" في إشارة إلى استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء الماضي إمام (الطريقة الكنتية لجمهورية مالي) محمود ديكو المحسوب على المعارضة.
ودافعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها عن هذا الاستقبال مؤكدة أن "الاجتماعات الأخيرة مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح بيان الوثيقة الموقع عليها".
وتترأس الجزائر الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في مارس 2015 حيث جددت الوساطة التأكيد في آخر اجتماع لها على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في هذا البلد. (النهاية)

م ر / أ م س




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