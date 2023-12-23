جمهورية مالي تستدعي سفيرها لدى الجزائر للتشاور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 23 ـ 12 (كونا) -- أعلنت سفارة جمهورية مالي بالجزائر اليوم السبت عن استدعاء وزارة خارجية مالي سفيرها لدى الجزائر ماهامان مايغا للتشاور عقب استدعائه من طرف الخارجية الجزائرية.
وذكرت السفارة في رسالة إلى الخارجية الجزائرية أن سفير مالي بالجزائر ماهامان مايغا توجه إلى باماكو للتشاور بعد استدعائه من السلطات العليا في الجزائر دون تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الغياب.
وتأتي هذه الخطوة ردا على استدعاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سفير مالي الأول من أمس الخميس وجدد التأكيد على ضرورة انضمام الحكومة المالية إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
كما أبدى عطاف قلق الجزائر من مستجدات الأوضاع في مالي وعدم التزام العديد من الأطراف فيه بالاتفاق.
جاء ذلك بعد استدعاء الخارجية المالية الأربعاء الماضي سفير الجزائر في باماكو الحواس رياش لإبلاغه احتجاجا رسميا على أفعال وصفتها بأنها "غير ودية" واعتبرتها بمثابة " تدخل في الشؤون الداخلية لدولة مالي" في إشارة إلى استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء الماضي إمام (الطريقة الكنتية لجمهورية مالي) محمود ديكو المحسوب على المعارضة.
ودافعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها عن هذا الاستقبال مؤكدة أن "الاجتماعات الأخيرة مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح بيان الوثيقة الموقع عليها".
وتترأس الجزائر الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في مارس 2015 حيث جددت الوساطة التأكيد في آخر اجتماع لها على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في هذا البلد. (النهاية)
م ر / أ م س
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