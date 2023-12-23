الرئيس التركي يعلن قتل 12 مسلحا في سوريا والعراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 23 - 12 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن 12 مسلحا في سوريا والعراق قتلوا ردا على استهداف جنود أتراك أمس الجمعة.
وقال أردوغان في كلمة خلال فعالية حول "التحول العمراني" في مدينة (إسطنبول) تطرق خلالها لمقتل عسكريين أتراك أمس إن "دماء الجنود لم تذهب سدى" مؤكدا استمرار القوات التركية في "الرد بالمثل" على حزب العمال الكردستاني.
وأضاف أنه "تم القضاء على 12 مسلحا حتى الآن" في شمالي العراق وسوريا.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية اليوم ارتفاع حصيلة قتلى هجوم شنه حزب العمال الكردستاني على قواتها في شمال العراق إلى ستة عسكريين.
على صعيد آخر أعلن أردوغان إطلاق أكبر حملة للتحول العمراني في (إسطنبول) مؤكدا أن الحكومة ستقدم "دعما كبيرا" للحملة من خلال تقديم المساعدات النقدية والقروض للمواطنين الأتراك.
وأشار إلى وضع حجر الأساس لبناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مناطق عدة في (إسطنبول) اليوم إلى جانب العمل على تسريع أعمال التحول من خلال بناء 400 ألف منزل في المدينة.
ولفت أردوغان إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد التركي بسبب الزلزال الذي وقع في فبراير الماضي بلغ 104 مليارات دولار.
وضرب في السادس من فبراير الماضي زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجة وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما. (النهاية)
ط ا / م ع ع
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