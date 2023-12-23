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الرئيس التركي يعلن قتل 12 مسلحا في سوريا والعراق

12/23/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 23 - 12 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن 12 مسلحا في سوريا والعراق قتلوا ردا على استهداف جنود أتراك أمس الجمعة.
وقال أردوغان في كلمة خلال فعالية حول "التحول العمراني" في مدينة (إسطنبول) تطرق خلالها لمقتل عسكريين أتراك أمس إن "دماء الجنود لم تذهب سدى" مؤكدا استمرار القوات التركية في "الرد بالمثل" على حزب العمال الكردستاني.
وأضاف أنه "تم القضاء على 12 مسلحا حتى الآن" في شمالي العراق وسوريا.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية اليوم ارتفاع حصيلة قتلى هجوم شنه حزب العمال الكردستاني على قواتها في شمال العراق إلى ستة عسكريين.
على صعيد آخر أعلن أردوغان إطلاق أكبر حملة للتحول العمراني في (إسطنبول) مؤكدا أن الحكومة ستقدم "دعما كبيرا" للحملة من خلال تقديم المساعدات النقدية والقروض للمواطنين الأتراك.
وأشار إلى وضع حجر الأساس لبناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مناطق عدة في (إسطنبول) اليوم إلى جانب العمل على تسريع أعمال التحول من خلال بناء 400 ألف منزل في المدينة.
ولفت أردوغان إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد التركي بسبب الزلزال الذي وقع في فبراير الماضي بلغ 104 مليارات دولار.
وضرب في السادس من فبراير الماضي زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجة وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما. (النهاية)

ط ا / م ع ع




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