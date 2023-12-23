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الأمم المتحدة تعلن اتفاق الأطراف اليمنية على الالتزام بوقف إطلاق النار

12/23/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 23 - 12 (كونا) -- أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم السبت أن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد.
وأضاف غروندبرغ في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن الأطراف اليمنية قد توصلت إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة اجتماعات عقدتها في الرياض ومسقط.
وأعرب عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي أدتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في دعم التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأوضح المبعوث الأممي أن الاتفاق يقضي أيضا "بتنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية والاستعداد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة".
وقال إنه سيعمل مع مختلف الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.
وأضاف أن تلك الخارطة ستنشئ آليات للتنفيذ وستحضر لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ودفع جميع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط وفتح الطرق بمحافظة (تعز) وأجزاء أخرى من اليمن.
ولفت إلى أن الخارطة تشمل مواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وحث المبعوث الأممي جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام الاتفاق بشأن خارطة الطريق. (النهاية)

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