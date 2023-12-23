الأمم المتحدة تعلن اتفاق الأطراف اليمنية على الالتزام بوقف إطلاق النار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 23 - 12 (كونا) -- أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم السبت أن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد.
وأضاف غروندبرغ في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن الأطراف اليمنية قد توصلت إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة اجتماعات عقدتها في الرياض ومسقط.
وأعرب عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي أدتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في دعم التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأوضح المبعوث الأممي أن الاتفاق يقضي أيضا "بتنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية والاستعداد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة".
وقال إنه سيعمل مع مختلف الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.
وأضاف أن تلك الخارطة ستنشئ آليات للتنفيذ وستحضر لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ودفع جميع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط وفتح الطرق بمحافظة (تعز) وأجزاء أخرى من اليمن.
ولفت إلى أن الخارطة تشمل مواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وحث المبعوث الأممي جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام الاتفاق بشأن خارطة الطريق. (النهاية)
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