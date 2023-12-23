المعابر الفلسطينية ووسائل إعلام مصرية: لا تحركات عسكرية إسرائيلية صوب الحدود مع مصر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 12 (كونا) -- نفت هيئة المعابر الفلسطينية ما أوردته تقارير إعلامية ببدء الدبابات الإسرائيلية اليوم السبت عملا عسكريا من معبر كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا باتجاه معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وذكرت هيئة المعابر الفلسطينية في بيان لها أن "كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة".
وأضافت "الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية - المصرية".
في السياق ذاته نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن "مصادر مصرية" أنه لا صحة لما أوردته تقارير إعلامية إسرائيلية ببدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي ما أسفر عن أكثر من 20 ألف شهيد و 53 ألف جريح. (النهاية)
ن ق / ع ف ف / ه س ص
MENAFN23122023000071011013ID1107651659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.