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المعابر الفلسطينية ووسائل إعلام مصرية: لا تحركات عسكرية إسرائيلية صوب الحدود مع مصر

12/23/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 12 (كونا) -- نفت هيئة المعابر الفلسطينية ما أوردته تقارير إعلامية ببدء الدبابات الإسرائيلية اليوم السبت عملا عسكريا من معبر كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا باتجاه معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وذكرت هيئة المعابر الفلسطينية في بيان لها أن "كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة".
وأضافت "الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية - المصرية".
في السياق ذاته نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن "مصادر مصرية" أنه لا صحة لما أوردته تقارير إعلامية إسرائيلية ببدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي ما أسفر عن أكثر من 20 ألف شهيد و 53 ألف جريح. (النهاية)

ن ق / ع ف ف / ه س ص



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