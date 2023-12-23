الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (إشبيلية) بهدف نظيف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 12 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) فوزا ثمينا على ضيفه (إشبيلية) بهدف دون رد اليوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل ماركوس يورنتي هدف الفوز في الدقيقة 46 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) ليحصد أصحاب الأرض النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (إشبيلية) عند 16 نقطة في المركز 15 بالترتيب.
ويتصدر (ريال مدريد) البطولة بواقع 45 نقطة متقدما بفارق الأهداف على الوصيف (جيرونا) فيما يحتل (برشلونة) المركز الرابع بواقع 38 نقطة و(أتلتيكو بلباو) المركز الخامس بواقع 35 نقطة. (النهاية)
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