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الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (إشبيلية) بهدف نظيف

12/23/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 12 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) فوزا ثمينا على ضيفه (إشبيلية) بهدف دون رد اليوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل ماركوس يورنتي هدف الفوز في الدقيقة 46 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) ليحصد أصحاب الأرض النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (إشبيلية) عند 16 نقطة في المركز 15 بالترتيب.
ويتصدر (ريال مدريد) البطولة بواقع 45 نقطة متقدما بفارق الأهداف على الوصيف (جيرونا) فيما يحتل (برشلونة) المركز الرابع بواقع 38 نقطة و(أتلتيكو بلباو) المركز الخامس بواقع 35 نقطة. (النهاية)

ه ن د / م م ج



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