لبنان: مقتل اثنين من عناصر المقاومة بقصف إسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 23 - 12 (كونا) -- أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم السبت أن اثنين من عناصرها قد قتلا وسط قصف متبادل مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن المقاومة "نعت اثنين من عناصرها" بينما شن الاحتلال ثلاث غارات جوية على نهر الخردلي بالقرب من مركز تابع لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
كما قصفت مدفعية الاحتلال قصفت مجرى نهر الليطاني والمنطقة الواقعة تحت بلدة دير ميماس وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة ما بين بلدتي راميا وبيت ليف وأطراف عيتا الشعب والناقورة.
وتعرضت أطراف بلدة الجبين ومنطقة عين الزرقا بين بلدتي طير حرفا وعلما الشعب لقصف مدفعي.
واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي الأحياء السكنية في بلدة ميس الجبل من دون تسجيل وقوع إصابات.
في المقابل استهدفت المقاومة انتشارا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا وتجمعا لمشاة الاحتلال في نقطتي تلة الطيحات وجبل نذر "بالأسلحة المناسبة".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عناصر المقاومة "استهدفوا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وموقع جل العلام".
وتتواصل المواجهات يوميا من الصباح وحتى ساعات متأخرة في الليل بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
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