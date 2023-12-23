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لبنان: مقتل اثنين من عناصر المقاومة بقصف إسرائيلي

12/23/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 23 - 12 (كونا) -- أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم السبت أن اثنين من عناصرها قد قتلا وسط قصف متبادل مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن المقاومة "نعت اثنين من عناصرها" بينما شن الاحتلال ثلاث غارات جوية على نهر الخردلي بالقرب من مركز تابع لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
كما قصفت مدفعية الاحتلال قصفت مجرى نهر الليطاني والمنطقة الواقعة تحت بلدة دير ميماس وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة ما بين بلدتي راميا وبيت ليف وأطراف عيتا الشعب والناقورة.
وتعرضت أطراف بلدة الجبين ومنطقة عين الزرقا بين بلدتي طير حرفا وعلما الشعب لقصف مدفعي.
واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي الأحياء السكنية في بلدة ميس الجبل من دون تسجيل وقوع إصابات.
في المقابل استهدفت المقاومة انتشارا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا وتجمعا لمشاة الاحتلال في نقطتي تلة الطيحات وجبل نذر "بالأسلحة المناسبة".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عناصر المقاومة "استهدفوا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وموقع جل العلام".
وتتواصل المواجهات يوميا من الصباح وحتى ساعات متأخرة في الليل بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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