الأمن العام يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأجواء السائدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ بسبب تشكل الضباب وهطول الأمطار في مناطق من المملكة.

وأكدت ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

كما أكدت ضرورة التعامل الآمن والسليم مع المدافئ منعاً للحوادث التي قد تنجم عنها نتيجة سوء الاستخدام أو عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

ودعت المديرية إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

وبينت المديرية حالة الطرق لغاية الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، في محافظات المملكة، لافتة إلى أن إقليم الشمال، يشهد أمطارا بين الحين والآخر وجميع الطرق فيه سالكة باستثناء طريق عقربا بني كنانة مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه والعمل جار على فتح الطريق من قبل الجهات المعنية.

وأضافت أن إقليم الوسط يشهد أمطارا بين الحين والآخر وجميع الطرق فيه سالكة، فيما يشهد إقليم العاصمة أمطارا بين الحين والآخر وجميع الطرق فيه سالكة باستثناء جسر أبوصياح مغلق بسبب أعمال صيانة بالصرف الصحي.

أما بالنسبة لإقليم الجنوب، فيشهد رياحا مثيرة للغبار وجميع الطرق فيه سالكة.

وفي السياق ذاته، أكدت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية سالكة باستثناء اختصاص الأزرق بالكامل سالك وبحذر؛ بسبب إثارة الغبار بين الحين والآخر ومدى الرؤية واضحة.

--(بترا)

ل م/ب ع/ هـ ح

23/12/2023 21:09:03