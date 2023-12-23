مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك غزة

مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك غزة
التاريخ
12/23/2023 2:29:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.
وحسب الإعلام العبري سُمح بنشر أسماء 5 قتلى إضافيين من جيش الدفاع الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم بوفاتهم.
و أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، أمس الجمعة، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، باشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال على مختلف محاور التوغل.
--(بترا)
رصد / ف ق / ع ط
23/12/2023 20:49:55
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