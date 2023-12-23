مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

وحسب الإعلام العبري سُمح بنشر أسماء 5 قتلى إضافيين من جيش الدفاع الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم بوفاتهم.

و أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، أمس الجمعة، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، باشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال على مختلف محاور التوغل.

--(بترا)

رصد / ف ق / ع ط

23/12/2023 20:49:55