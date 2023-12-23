النصر والاتحاد يتأهلان إلى نهائي الدوري النسوي تحت سن 19

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- حسم فريقا النصر والاتحاد اليوم تأهلهما إلى نهائي الدوري النسوي تحت سن 19 لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وجاء تأهل النصر إلى المشهد الختامي للبطولة بعد تفوقه على عمان اف سي بنتيجة 3-0 فيما تغلب الاتحاد على الاستقلال بذات النتيجة.

وتقام نهائي البطولة، عند الخامسة عصر الخميس المقبل بمواجهة النصر مع الاتحاد، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يلتقي عمان اف سي نظيره الاستقلال، لتحديد المركز الثالث.

وأقيمت مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، وتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ ع ط

23/12/2023 20:30:45