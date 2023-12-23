النصر والاتحاد يتأهلان إلى نهائي الدوري النسوي تحت سن 19

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الأول (بترا)- حسم فريقا النصر والاتحاد اليوم تأهلهما إلى نهائي الدوري النسوي تحت سن 19 لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وجاء تأهل النصر إلى المشهد الختامي للبطولة بعد تفوقه على عمان اف سي بنتيجة 3-0 فيما تغلب الاتحاد على الاستقلال بذات النتيجة.
وتقام نهائي البطولة، عند الخامسة عصر الخميس المقبل بمواجهة النصر مع الاتحاد، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يلتقي عمان اف سي نظيره الاستقلال، لتحديد المركز الثالث.
وأقيمت مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، وتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
23/12/2023 20:30:45
MENAFN23122023000117011021ID1107651652
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