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إصابة 44 عسكريا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة

12/23/2023 2:29:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، واصفا إصابة 10 منهم بالخطيرة.
وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم السبت، إن 189ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة في العمليات البرية و 310 بجروح متوسطة و327 بجروح طفيفة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
23/12/2023 20:19:37

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