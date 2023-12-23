إصابة 44 عسكريا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة

إصابة 44 عسكريا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
12/23/2023 2:29:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، واصفا إصابة 10 منهم بالخطيرة.
وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم السبت، إن 189ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة في العمليات البرية و 310 بجروح متوسطة و327 بجروح طفيفة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
23/12/2023 20:19:37
MENAFN23122023000117011021ID1107651651
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