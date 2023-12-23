القسام: فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 كانون الأول (بترا)- أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، انه ونتيجة للقصف الاسرائيلي الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الاسرائيليين من بينهم، حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر و أميرام إسرائيل كوبر.

وأضاف إننا نرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.

--(بترا)

ب ع/ع ط

23/12/2023 20:05:32