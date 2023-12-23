القسام: فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين

القسام: فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين
التاريخ
12/23/2023 2:29:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 كانون الأول (بترا)- أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، انه ونتيجة للقصف الاسرائيلي الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الاسرائيليين من بينهم، حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر و أميرام إسرائيل كوبر.
وأضاف إننا نرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.
--(بترا)
ب ع/ع ط
23/12/2023 20:05:32
MENAFN23122023000117011021ID1107651649
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