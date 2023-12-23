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القسام: فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين

12/23/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 كانون الأول (بترا)- أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، انه ونتيجة للقصف الاسرائيلي الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الاسرائيليين من بينهم، حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر و أميرام إسرائيل كوبر.
وأضاف إننا نرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.
--(بترا)
ب ع/ع ط
23/12/2023 20:05:32

MENAFN23122023000117011021ID1107651649

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