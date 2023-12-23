87 حالة طارئة تتعامل معها بلدية غرب إربد خلال المنخفض الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 23 كانون الأول(بترا)- أعلنت بلدية غرب إربد عن تعاملها مع 87 حالة طارئة استقبلتها غرف الطوارىء التابعة للبلدية خلال المنخفص الجوي الحالي.

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إنه تم منذ يوم أمس الجمعة استدعاء لجان الطوارئ من المختصين من مختلف الوحدات والأقسام وسائقي الآليات، ووضع جميع الفرق والكوادر الفنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، جراء المنخفض الجوي السائد خدمة للمواطنين وللحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.

وأهاب البطاينة بالمواطنين الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول ومناطق تجمع المياه، و التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير نتيجة هطول الأمطار وحدوث الانزلاقات.

وأشار البطاينة الى أن البلدية أعدت خطة طوارئ مسبقة تقوم بتحديثها بحسب الحالة الجوية السائدة، للتعامل وفق معطيات المنخفض الجوي بوضع آليات كافية للعمل واتخاذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من فاعلية الاجراءات المتخذة واستمرارية تنفيذ الجولات الميدانية من قبل الكوادر ليصار الى تزويد غرف الطوارئ بمجريات الحالات بمختلف مناطقها.

ولفت الى ان البلدية تفقدت مجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، والتأكد من تقليم وتهذيب الأشجار المرتفعة والمتشابكة مع خطوط الكهرباء، لمنع حالات انقطاع التيار الكهربائي.

وتنوعت الحالات من معالجة تجمعات المياه وتشكل البرك المائية في بعض الشوارع والأحياء، وإزالة الانهيارات الترابية والطينية عن بعض الشوارع الحيوية وفتح وصيانة العبارات، بالإضافة إلى حالات سحب وشفط للمياه من تساوي عدد من البيوت، وحالات هبوط جراء حفريات الصرف الصحي في عدة مناطق

ودعت البلدية المواطنين إلى إزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت "السطح" على مناهل الصرف الصحي "المجاري" تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

--(بترا)

م ق/ب ع/ ع ط

23/12/2023 20:04:37