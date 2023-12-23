87 حالة طارئة تتعامل معها بلدية غرب إربد خلال المنخفض الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 23 كانون الأول(بترا)- أعلنت بلدية غرب إربد عن تعاملها مع 87 حالة طارئة استقبلتها غرف الطوارىء التابعة للبلدية خلال المنخفص الجوي الحالي.
وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إنه تم منذ يوم أمس الجمعة استدعاء لجان الطوارئ من المختصين من مختلف الوحدات والأقسام وسائقي الآليات، ووضع جميع الفرق والكوادر الفنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، جراء المنخفض الجوي السائد خدمة للمواطنين وللحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.
وأهاب البطاينة بالمواطنين الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول ومناطق تجمع المياه، و التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير نتيجة هطول الأمطار وحدوث الانزلاقات.
وأشار البطاينة الى أن البلدية أعدت خطة طوارئ مسبقة تقوم بتحديثها بحسب الحالة الجوية السائدة، للتعامل وفق معطيات المنخفض الجوي بوضع آليات كافية للعمل واتخاذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من فاعلية الاجراءات المتخذة واستمرارية تنفيذ الجولات الميدانية من قبل الكوادر ليصار الى تزويد غرف الطوارئ بمجريات الحالات بمختلف مناطقها.
ولفت الى ان البلدية تفقدت مجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، والتأكد من تقليم وتهذيب الأشجار المرتفعة والمتشابكة مع خطوط الكهرباء، لمنع حالات انقطاع التيار الكهربائي.
وتنوعت الحالات من معالجة تجمعات المياه وتشكل البرك المائية في بعض الشوارع والأحياء، وإزالة الانهيارات الترابية والطينية عن بعض الشوارع الحيوية وفتح وصيانة العبارات، بالإضافة إلى حالات سحب وشفط للمياه من تساوي عدد من البيوت، وحالات هبوط جراء حفريات الصرف الصحي في عدة مناطق
ودعت البلدية المواطنين إلى إزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت "السطح" على مناهل الصرف الصحي "المجاري" تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
--(بترا)
م ق/ب ع/ ع ط
23/12/2023 20:04:37
MENAFN23122023000117011021ID1107651648
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