مجلس محافظة الزرقاء: إنشاء 22 مدرسة على برنامج المنح الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 23 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، أن المجلس يولى قطاع التربية والتعليم اهتماما كبيرا، إذ ستشهد الفترة المقبلة إنشاء 22 مدرسة، ضمن برنامج المنح الدولية.
وقال خلال جلسة لمجلس المحافظة حضرها مديرو التربية في المحافظة ورئيس مجلس التطوير التربوي، إن المجلس رصد 20 بالمئة من موازنته البالغه 11 مليون دينار لتطوير مدراس المحافظة، وخصص 2.5 مليون دينار من موازنة العام الحالي لصيانة مدارس وعمل اضافات صفية، مشيرا إلى صيانة 64 مدرسة في الرصيفه والزرقاء والهاشمية والأزرق والظليل والحلابات وبيرين العام الحالي.
واستعرض الاكتظاظ الصفي في قصبة الزرقاء، مبينا أن مجلس المحافظة رصد مخصصات لشراء قطع أراض في عدد من المناطق لانشاء مزيد من المدارس.
ودعا مديري التربية إلى ضرورة الاستعداد لتنفيذ المشاريع المطروحة على موازنة العام المقبل ضمن قطاع التربية والتعليم .
من جانبهم تحدث مديرو تربية الزرقاء الاولى الدكتور أسامة شديفات، والزرقاء الثانية عبد الله العموش، والرصيفة الدكتور احمد شديفات، ورئيس مجلس التطوير التربوي عامر الوظائفي، عن أهمية دعم قطاع التربية وزيادة المبالغ المخصصة له.
--(بترا)
ع ض/ ع ط
23/12/2023 20:02:08
MENAFN23122023000117011021ID1107651647
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.