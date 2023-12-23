مجلس محافظة الزرقاء: إنشاء 22 مدرسة على برنامج المنح الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 23 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، أن المجلس يولى قطاع التربية والتعليم اهتماما كبيرا، إذ ستشهد الفترة المقبلة إنشاء 22 مدرسة، ضمن برنامج المنح الدولية.

وقال خلال جلسة لمجلس المحافظة حضرها مديرو التربية في المحافظة ورئيس مجلس التطوير التربوي، إن المجلس رصد 20 بالمئة من موازنته البالغه 11 مليون دينار لتطوير مدراس المحافظة، وخصص 2.5 مليون دينار من موازنة العام الحالي لصيانة مدارس وعمل اضافات صفية، مشيرا إلى صيانة 64 مدرسة في الرصيفه والزرقاء والهاشمية والأزرق والظليل والحلابات وبيرين العام الحالي.

واستعرض الاكتظاظ الصفي في قصبة الزرقاء، مبينا أن مجلس المحافظة رصد مخصصات لشراء قطع أراض في عدد من المناطق لانشاء مزيد من المدارس.

ودعا مديري التربية إلى ضرورة الاستعداد لتنفيذ المشاريع المطروحة على موازنة العام المقبل ضمن قطاع التربية والتعليم .

من جانبهم تحدث مديرو تربية الزرقاء الاولى الدكتور أسامة شديفات، والزرقاء الثانية عبد الله العموش، والرصيفة الدكتور احمد شديفات، ورئيس مجلس التطوير التربوي عامر الوظائفي، عن أهمية دعم قطاع التربية وزيادة المبالغ المخصصة له.

--(بترا)

ع ض/ ع ط

23/12/2023 20:02:08