10شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة
التاريخ
12/23/2023 2:29:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 كانون الأول (بترا)- استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفلتان، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة اليوم السبت.
وقالت مصادر طبية، إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في جورة العقاد غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بينما استشهدت طفلتان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم المغازي وسط القطاع.
--(بترا)
ا ش/ ن ح/ف ق
23/12/2023 18:33:59
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