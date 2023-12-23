10شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 23 كانون الأول (بترا)- استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفلتان، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة اليوم السبت.

وقالت مصادر طبية، إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في جورة العقاد غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بينما استشهدت طفلتان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم المغازي وسط القطاع.

--(بترا)

ا ش/ ن ح/ف ق

23/12/2023 18:33:59