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مستشفى المقاصد يوقع اتفاقية لشراء جهاز تصوير طبقي

12/23/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- وقع مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، اتفاقية لشراء جهاز تصوير طبقي حديث بقيمة نصف مليون دينار من مؤسسة الانظمة الطبية التجارية الأردنية.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، إن ثمن جهاز التصوير الطبقي يبلغ 339 الف دينار، إضافة لمبلغ 160 ألفا قيمة عقد الصيانة شاملا قطع الغيار لعشر سنوات.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المجلس وإدارة المستشفى لتحديث وتطوير البنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية والفنية، للنهوض بجودة خدمات االمستشفى الذي يتميز بأنه الوقف الصحي الأول والوحيد على مستوى المملكة ويتبع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف.
وبين بني نصر، أنه من المتوقع استلام الجهاز وتشغيله خلال مدة أربعة شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية.
--(بترا)
وهـ /ن ح/ف ق
23/12/2023 18:16:11

MENAFN23122023000117011021ID1107651644

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