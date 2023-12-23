مستشفى المقاصد يوقع اتفاقية لشراء جهاز تصوير طبقي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الأول (بترا)- وقع مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، اتفاقية لشراء جهاز تصوير طبقي حديث بقيمة نصف مليون دينار من مؤسسة الانظمة الطبية التجارية الأردنية.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، إن ثمن جهاز التصوير الطبقي يبلغ 339 الف دينار، إضافة لمبلغ 160 ألفا قيمة عقد الصيانة شاملا قطع الغيار لعشر سنوات.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المجلس وإدارة المستشفى لتحديث وتطوير البنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية والفنية، للنهوض بجودة خدمات االمستشفى الذي يتميز بأنه الوقف الصحي الأول والوحيد على مستوى المملكة ويتبع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف.
وبين بني نصر، أنه من المتوقع استلام الجهاز وتشغيله خلال مدة أربعة شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية.
--(بترا)
وهـ /ن ح/ف ق
23/12/2023 18:16:11
MENAFN23122023000117011021ID1107651644
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