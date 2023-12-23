الخارجية تتابع حادثة وفاة أردني في مدينة هامبورغ الألمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)-قال مدير مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع حادثة وفاة مواطن أردني في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأوضح السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في برلين تتابعان مع السلطات الألمانية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها والتي لم تنته منها لغاية الآن.

وأضاف أن السفارة الأردنية في برلين بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان الى الاْردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم.

وأعرب القضاة، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

فيما أكد السفير القضاة أنه لا ضحايا أردنيين جراء الهجوم المسلح الذي وقع في جامعة في العاصمة التشيكية براغ، يوم الخميس، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 25 آخرين.

--(بترا)

ص خ/ ن ح/ف ق

23/12/2023 18:07:22