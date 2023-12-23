الخارجية تتابع حادثة وفاة أردني في مدينة هامبورغ الألمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الأول (بترا)-قال مدير مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع حادثة وفاة مواطن أردني في مدينة هامبورغ الألمانية.
وأوضح السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في برلين تتابعان مع السلطات الألمانية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها والتي لم تنته منها لغاية الآن.
وأضاف أن السفارة الأردنية في برلين بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان الى الاْردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم.
وأعرب القضاة، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
فيما أكد السفير القضاة أنه لا ضحايا أردنيين جراء الهجوم المسلح الذي وقع في جامعة في العاصمة التشيكية براغ، يوم الخميس، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 25 آخرين.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/ف ق
23/12/2023 18:07:22
MENAFN23122023000117011021ID1107651643
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