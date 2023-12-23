الميثاق الوطني ينظم مؤتمره الشبابي الأول بعنوان فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الأول (بترا)- أطلق حزب الميثاق الوطني اليوم السبت، مؤتمره الشبابي الأول، بعنوان"فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا" لإطلاع الأجيال الشابة في مختلف أنحاء العالم على الدور التاريخي للأردنيين قيادة وشعبا تجاه القضية الفسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
وجاء هذا المؤتمر إيمانا من الحزب بأداء الشباب، ودورهم الفاعل في بناء وطنهم الذي ينتظر منهم الكثير، وإرسال رسائلهم إلى شباب العالم لمخاطبة حكوماتهم للتأثير عليها والدفاع عن حقوق الانسان وضمان حقوق الشباب لتحقيق أحلامهم بعيدا عن التهجير والنزوح واللجوء، ومن أبسطها حقوقهم المشروعة أن يعيشوا بسلام وطمأنينة في أوطانهم.
وعرض مساعد الأمين العام للشؤون الشبابية جمال الرقاد، لأبرز المحطات التاريخية للأردنيين قيادة وشعبا تجاه أهلنا في فلسطين المحتلة، لإيمانهم بأن هذه القضية هي القضية المركزية للأردن، وللأمتين العربية والإسلامية، ولأحرار العالم الذي يؤمن بحق الشعوب بالتحرير والعيش بكرامة.
وجدد الرقاد المطالبة باسم المؤتمر الشبابي الميثاقي الأول وعموم أعضاء الهيئة العامة لحزب الميثاق الوطني وشباب العالم بإيقاف الحرب على غزة ووضع حد لسلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وإيجاد أمل للشباب الفلسطينيين في الحياة.
وعُرض فيديو عن دور الأردن في دعم القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق منذ عام 1920، في ظل الترابط الأخوي والعروبي والإسلامي والتاريخي بين أبناء الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، إضافة الى تقديم عرض مسرحي بعنوان "بقية الحكاية" والتي تؤكد مواقف الأردن التاريخية تجاه فلسطين، مثلما عُرض فيديو قصير يعرض كلمات حملت رسائل هامة لعدد من شباب الحزب باللغتين العربية والإنجليزية.
--(بترا)
ع ح/ف ق
23/12/2023 17:21:31
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