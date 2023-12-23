الميثاق الوطني ينظم مؤتمره الشبابي الأول بعنوان فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- أطلق حزب الميثاق الوطني اليوم السبت، مؤتمره الشبابي الأول، بعنوان"فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا" لإطلاع الأجيال الشابة في مختلف أنحاء العالم على الدور التاريخي للأردنيين قيادة وشعبا تجاه القضية الفسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وجاء هذا المؤتمر إيمانا من الحزب بأداء الشباب، ودورهم الفاعل في بناء وطنهم الذي ينتظر منهم الكثير، وإرسال رسائلهم إلى شباب العالم لمخاطبة حكوماتهم للتأثير عليها والدفاع عن حقوق الانسان وضمان حقوق الشباب لتحقيق أحلامهم بعيدا عن التهجير والنزوح واللجوء، ومن أبسطها حقوقهم المشروعة أن يعيشوا بسلام وطمأنينة في أوطانهم.

وعرض مساعد الأمين العام للشؤون الشبابية جمال الرقاد، لأبرز المحطات التاريخية للأردنيين قيادة وشعبا تجاه أهلنا في فلسطين المحتلة، لإيمانهم بأن هذه القضية هي القضية المركزية للأردن، وللأمتين العربية والإسلامية، ولأحرار العالم الذي يؤمن بحق الشعوب بالتحرير والعيش بكرامة.

وجدد الرقاد المطالبة باسم المؤتمر الشبابي الميثاقي الأول وعموم أعضاء الهيئة العامة لحزب الميثاق الوطني وشباب العالم بإيقاف الحرب على غزة ووضع حد لسلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وإيجاد أمل للشباب الفلسطينيين في الحياة.

وعُرض فيديو عن دور الأردن في دعم القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق منذ عام 1920، في ظل الترابط الأخوي والعروبي والإسلامي والتاريخي بين أبناء الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، إضافة الى تقديم عرض مسرحي بعنوان "بقية الحكاية" والتي تؤكد مواقف الأردن التاريخية تجاه فلسطين، مثلما عُرض فيديو قصير يعرض كلمات حملت رسائل هامة لعدد من شباب الحزب باللغتين العربية والإنجليزية.

--(بترا)





ع ح/ف ق

23/12/2023 17:21:31