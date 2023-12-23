شركة جباكو تقر خطتها التسويقية لعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- أقر مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو)، بحضور وزيري الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، والفلسطيني رياض عطاري، الخطة التسويقية للعام المقبل التي تستهدف أكثر من 30 سوقاً عالمية وأوروبية وعربية.

وافتتح الحنيفات الجلسة بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين، مشيرا إلى موقف الأردن المستمر بقيادة جلالة الملك الرافض للعدوان الغاشم على شعب فلسطين خاصة قطاع غزة الصامد.

وقال إن الخطة التسويقية تخدم التوسع في تسويق المنتجات الزراعية لكلا البلدين وتسهم في صمود المزارع الفلسطيني على أرضه واستدامة انتاحه، ويدعم ايضا خروج الأردن من الإغلاقات التسويقية التي تشمل 75 بالمئة من الحدود.

وأشار إلى أن دور الشركة هو إجراء مسوحات ودراسات للمسارات الجوية والبحرية والبرية لتسويق المنتجات الزراعية، ورصد الاحتياجات وابرام الاتفاقيات مع الأسواق العالمية، وانعكاس هذه الاتفاقيات على المزارعين من خلال الزراعات التعاقدية التي تتضاعف كل عام ما يسهم في توجيه القطاع الزراعي الى زراعات تصديرية وزراعات النقص.

من جانبه، ثمن العطاري جهود الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف هذا العدوان الغاشم، مشيرا إلى أن دور الشركة اليوم يمثل توحيد الجهود لدعم صمود القطاع الزراعي في كلتا الدولتين.

وأشار مدير عام شركة "جباكو" علاء الدين أبو الخير إلى الموافقة على توقيع اتفاقية مع بيت التصدير لتأمين خطوط إنتاج وتعبئة وتصنيف بقيمة 400 ألف دينار ضمن مركز التعبئة والتدريج التابع للشركة.

وبين أن ذلك سيسهم في تلبية المتطلبات المستقبلية للأسواق العالمية المتوقع أن تتضاعف العام المقبل، كما سيؤدي ذلك أيضاً إلى مضاعفة الزراعة التعاقدية مع المزارعين والتوجه للزراعات التصديرية التي تحتاجها الاسواق الخارجية.

وأوضح أن عمل الشركة لا يشمل التصدير أو الاستيراد من الأردن إلى فلسطين وبالعكس، بل يعتمد على تصدير المنتجات الأردنية والفلسطينية للأسواق الخارجية وفق عقود مسبقة.

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

23/12/2023 16:58:06