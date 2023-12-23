شركة جباكو تقر خطتها التسويقية لعام 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الأول (بترا)- أقر مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو)، بحضور وزيري الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، والفلسطيني رياض عطاري، الخطة التسويقية للعام المقبل التي تستهدف أكثر من 30 سوقاً عالمية وأوروبية وعربية.
وافتتح الحنيفات الجلسة بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين، مشيرا إلى موقف الأردن المستمر بقيادة جلالة الملك الرافض للعدوان الغاشم على شعب فلسطين خاصة قطاع غزة الصامد.
وقال إن الخطة التسويقية تخدم التوسع في تسويق المنتجات الزراعية لكلا البلدين وتسهم في صمود المزارع الفلسطيني على أرضه واستدامة انتاحه، ويدعم ايضا خروج الأردن من الإغلاقات التسويقية التي تشمل 75 بالمئة من الحدود.
وأشار إلى أن دور الشركة هو إجراء مسوحات ودراسات للمسارات الجوية والبحرية والبرية لتسويق المنتجات الزراعية، ورصد الاحتياجات وابرام الاتفاقيات مع الأسواق العالمية، وانعكاس هذه الاتفاقيات على المزارعين من خلال الزراعات التعاقدية التي تتضاعف كل عام ما يسهم في توجيه القطاع الزراعي الى زراعات تصديرية وزراعات النقص.
من جانبه، ثمن العطاري جهود الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف هذا العدوان الغاشم، مشيرا إلى أن دور الشركة اليوم يمثل توحيد الجهود لدعم صمود القطاع الزراعي في كلتا الدولتين.
وأشار مدير عام شركة "جباكو" علاء الدين أبو الخير إلى الموافقة على توقيع اتفاقية مع بيت التصدير لتأمين خطوط إنتاج وتعبئة وتصنيف بقيمة 400 ألف دينار ضمن مركز التعبئة والتدريج التابع للشركة.
وبين أن ذلك سيسهم في تلبية المتطلبات المستقبلية للأسواق العالمية المتوقع أن تتضاعف العام المقبل، كما سيؤدي ذلك أيضاً إلى مضاعفة الزراعة التعاقدية مع المزارعين والتوجه للزراعات التصديرية التي تحتاجها الاسواق الخارجية.
وأوضح أن عمل الشركة لا يشمل التصدير أو الاستيراد من الأردن إلى فلسطين وبالعكس، بل يعتمد على تصدير المنتجات الأردنية والفلسطينية للأسواق الخارجية وفق عقود مسبقة.
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
23/12/2023 16:58:06
MENAFN23122023000117011021ID1107651640
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