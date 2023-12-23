وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: التشريعات عززت دور الشباب سياسيا وحزبيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، أن العمل السياسي في الأردن ليس جديدا، وتسعى الدولة من خلال عملية التحديث السياسي على التطوير بشكل مستمر من خلال التشريعات الناظمة للحياة السياسية، لمواكبة التطورات بما يتواءم مع متطلبات المجتمع الأردني.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، في مبنى الوزارة عددا من شابات وشباب أعضاء الدورة الثانية لمشروع "مجلس شباب 21" الذي ينفذه مركز "نحن ننهض للتنمية المستدامة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.

وقال إن التشريعات عززت دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية والناخب هو من سيحدد شكل مجلس النواب المقبل من خلال صناديق الاقتراع.

ولفت الوزير إلى ضرورة الاختيار على أسس برامجية وفقا لقانون الانتخاب الذي خصص 41 مقعدا من مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية وفقا للدائرة الانتخابية العامة، علما أن هذا العدد سيزيد بالتدريج وصولا إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية تشكل الحكومات البرلمانية، وهذا ما يتطلع له جلالة الملك خلال الأوراق النقاشية الملكية وعديد من خطاباته.

وبين أن قانون الأحزاب مضى على صدوره قرابة العامين، وهذه فترة كافية للأحزاب السياسية لوضع برامجها وممارسة عملها في ظل توفر الخبرة والمعرفة والشباب بين صفوفها.

وشدد الخريشة على أن دور الشباب مهم في الحياة السياسية والعمل الديمقراطي، وأن العمل الجماعي هو السبيل للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة، فلا وجود للعمل الفردي.

وقال، إن الانتساب للأحزاب هو الطريق الذي يعزز مستقبل الشباب في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار، مؤكدا أن الشباب الأردني يمتلك الكثير من المعرفة تجعله قادرا على ممارسة العمل السياسي والحزبي وتحويل هذه المعرفة الى مهارات وسلوك وممارسة فعلية على أرض الواقع.

وأشار الخريشة الى الجهود المستمرة التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة وإيصال المساعدات الانسانية إلى الاشقاء الفلسطينيين

وبين أن الحكومة من خلال وزارة الاتصال الحكومي ومؤسسات الاعلام الرسمية تتواصل مع المواطنين وتعمل على نقل رسالة الدولة الرسمية للمواطنين لإيضاح الحقائق والقضايا من خلال الاعلام المهني المسؤول، ما يسهم في بناء جسور الثقة وتقليص الفجوة بين المواطنين وصناع القرار فيما يتعلق بالشأن العام.

من جانبه، أشار مدير مركز "نحن ننهض" عامر أبو دلو إلى الاهتمام والدعم الذي يقدماه جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، للشباب في مختلف المجالات والقطاعات ومتابعتهما عن كثب مجريات تطور الحياة السياسية والحزبية في الأردن.

وبين أبو دلو أن هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية المركز القائمة على الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والرسمية، مشيرا إلى دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الحيوية بتعزيز الحياة السياسية في الاردن، إذ حققت الوزارة إنجازات ملموسة على الصعيدين المحلي والوطني، من خلال العمل بجد على تشجيع المواطنين خاصة الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية السياسية سعيًا لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الديمقراطية.

وأوضح أبو دلو، أن المركز أطلق الدورة الثانية من مشروع مجلس شباب 21، إيمانا بضرورة التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية، من خلال إجراء انتخابات إلكترونية شارك بها أكثر من 50 ألف ناخبا وناخبة، ونتج عنها مجلس شباب من 18 عضواً من مختلف ألوية محافظة إربد.

ولفت إلى أن مجلس شباب 21 هو مجلس شبابي منتخب يهدف محاكاة عمل المجلس المنتخبة، ودمج الشباب في رسم السياسات المحلية وتعزيز دورهم في عملية صناعة القرار لسدّ الفجوة القائمة حالياً بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية.

من جانبهم، ثمن الشباب المشاركون، موقف الأردن قيادة وحكومة وشعباً الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مؤكدين أن الأردن لم يدخر أي جهد لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة.

ودار حوار موسع بين المشاركين حول عديد من القضايا أبرزها؛ دور الوزارة في الحوار مع الأحزاب السياسية و فئات المجتمع كافة، وخطط تمكين الشباب والمرأة في الحياة السياسية والعمل الحزبي، وجاهزية الأحزاب للانخراط والمشاركة في الانتخابات المقبلة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة انخراط الشباب في الحياة السياسية والحزبية، ودور الحكومة في تقليص الفجوة بين الشباب وصناع القرار.

--(بترا)

م ها / ن ح/ف ق

23/12/2023 16:02:54