سكان وسط قطاع غزة من نزوح إلى نزوح وسط تفاقم المعاناة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 كانون الأول (بترا) أمجد الشوا- بدأ آلاف الفلسطينين، معاناة جديدة من النزوح، مع تهديد الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة للفلسطينيين في البريج والزهراء وبعض مناطق في النصيرات وسط قطاع غزة باخلاء منازلهم، واعتبارها مناطق عمليات عسكرية من جديد.

وشوهدت مئات المركبات تتوجه الى مناطق اخرى وهي تحمل آلاف إلى طريق مجهول في قطاع غزة حيث لا مكان آمن.

ابو حسين، نزح من منزله في مدينة غزة مع أسرته الى البريج حيث توفيت والدته بسكته قلبية إذ لم تحتمل نزوحها وتفاصيل المعاناة التي عاشتها لتدفن في البريج.

واضطر أبو حسين إلى النزوج مجددا، هذه المرة دون اتجاه معلوم، ويقول "هذا النزوح أكثر مرارا وصعوبة من المرة الاولى، لا أدرى أين نذهب؟ وبمن اتصل؟".

وفي دير البلح وسط قطاع غزة كما هي رفح، انتشرت الخيام في كل مكان لتأوي مزيدا من النازحين، رغم طلب الاحتلال من المواطنين التوجه إلى دير البلح، لكنها تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف اسرائيلي عنيف وسقط عشرات من الشهداء والجرحى من بينهم نازحون.

وفي محيط وداخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، واحد من أكبر مراكز الإيواء، انتشرت خيام بلاستيكية لتؤوي تحتها أسر وأطفال ونساء ومرضى، وهم يعانون من البرد، والجوع، والحرمان، والخوف، والرعب، في مشاهد تدمي القلوب.

مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" في قطاع غزة، توماس وايت، قال: أصدرت سلطات الاحتلال مزيدا من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى دير البلح لتوسيع العملية العسكرية المستمرة.

وقد تأثر أكثر من 150 ألف شخص، المنطقة بالأصل مكتظة بالنازحين بما في ذلك ملاجئ الأونروا.

وأضاف وايت في تصريح صحفي، " الناس في غزة ليسوا أحجار شطرنج، فقد هجّر كثيرون منهم عدة مرات، إذ يأمر جيش الاحتلال الناس بالانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة، مؤكدا أنه "لا مكان آمن" يمكن لهم اللجوء إليه.

--(بترا)

ا ش/ ن ح/ف ق

23/12/2023 15:18:02