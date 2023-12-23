الزهير تؤكد أهميّة التّكامل العربيّ في مجالات المواصفات والمقاييس

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 23 كانون الأول (بترا)- أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة المهندسة عبير بركات أهميّة التّكامل العربيّ في مجالات المواصفات والمقاييس، وضرورة تقوية جسور التعاون بين الهيئات العربيّة للتقييس والمعايرة والجودة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندسة الزّهير وفداً من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس يزور المؤسسة للاطلاع على مختبراتها ومرافقها، والاستماع إلى شروحات من المختصين في المؤسسة حولها.

ووفقا لبيان المواصفات اليوم السبت، اطّلع الوفد على قسم المختبرات الكيماوية حيث تجرى فحوصات قطاع المنظفات ومواد التجميل والورق الصحيّ، وغيرها من الكيماويات، إلى جانب مختبر فحص الزيوت المعدنية بكافة أنواعها والاطلاع على كافة الأجهزة المتوفرة في المختبر .

وزار الوفد كذلك مختبر التّحليل الآلي واطلع على أجهزة الفحص المتنوعة بالإضافة الى مختبر التذوق الحسي لزيت الزيتون المختبر الوحيد المعتمد في المملكة.

وفي مختبر المواد الهندسية اطلع الوفد على مختبرات فحص كفاءة الطّاقة للمصابيح ووحدات الإنارة، حيث يجري فحص متطلبات الأداء والفحوصات الضوئية والكهربائية واللونية أيضاً.

كما زار الوفد مديريّة المصوغات واطّلع على طرق فحص نقاوة الذّهب، أمّا في مديريّة المقاييس تم اطلاع الوفد على بعض المختبرات كمختبر الكتلة ومختبرات التحقق من الاجهزة الطبية ومختبرات العبوات المعبأة مسبقا، وآلية عمل المديريّة من خلال الرقابة والاشراف المترولوجي والطرق المتبعة للتحقق من أدوات القياس القانونية (الموازين، واجهزة الحرارة والضغط الطبية، وعدادات التكسي، الماء والكهرباء والمحروقات...) في مجال المترولوجيا القانونية، بالإضافة الى المعايرات الصناعية.

--(بترا)

ن ش/ف ق

23/12/2023 14:06:26