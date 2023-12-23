مذكرة تفاهم بين الطفيلة التقنية ومركز تطوير الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 23 كانون الأول (بترا) - وقعت جامعة الطفيلة التقنية اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع مركز تطوير الأعمال BDC، بهدف إتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للحصول على التدريب والمهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، والبدء في مشاريعهم الريادية، إلى جانب تقديم الخدمات التدريبية للمجتمع المحلي والشركات من خلال إنشاء حاضنة للأعمال داخل الحرم الجامعي.

ووقع المذكرة عن الطفيلة التقنية رئيسها الأستاذ الدكتور بسام المحاسنة، وعن مركز تطوير الأعمال الرئيس التنفيذي نايف استيتية، بحضور المدير التنفيذي للمركز غالب حجازي، ومدير مكتب العلاقات والمشاريع الدولية في الجامعة الدكتورة بثينة العبيدين، ومدير مشروع انهض يحيى بيبرس.

وأوضح المحاسنة، أن الجامعة لا تألُ جهداً في بناء شراكات فعالة ومستدامة بينها وبين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، التي من شأنها تمكين الطلبة وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية في مجال الريادة والإبداع.

من جانبه أكد استيتية، أن المركز سيعمل على توفير جميع البرامج التدريبية التي يحتاجها الطلبة والخريجون في مجال ريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم وإعدادهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين.

-- (بترا)

س.م/أ م/ب ط

23/12/2023 13:38:17