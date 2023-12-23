مذكرة تفاهم بين الطفيلة التقنية ومركز تطوير الأعمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 23 كانون الأول (بترا) - وقعت جامعة الطفيلة التقنية اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع مركز تطوير الأعمال BDC، بهدف إتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للحصول على التدريب والمهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، والبدء في مشاريعهم الريادية، إلى جانب تقديم الخدمات التدريبية للمجتمع المحلي والشركات من خلال إنشاء حاضنة للأعمال داخل الحرم الجامعي.
ووقع المذكرة عن الطفيلة التقنية رئيسها الأستاذ الدكتور بسام المحاسنة، وعن مركز تطوير الأعمال الرئيس التنفيذي نايف استيتية، بحضور المدير التنفيذي للمركز غالب حجازي، ومدير مكتب العلاقات والمشاريع الدولية في الجامعة الدكتورة بثينة العبيدين، ومدير مشروع انهض يحيى بيبرس.
وأوضح المحاسنة، أن الجامعة لا تألُ جهداً في بناء شراكات فعالة ومستدامة بينها وبين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، التي من شأنها تمكين الطلبة وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية في مجال الريادة والإبداع.
من جانبه أكد استيتية، أن المركز سيعمل على توفير جميع البرامج التدريبية التي يحتاجها الطلبة والخريجون في مجال ريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم وإعدادهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين.
-- (بترا)
س.م/أ م/ب ط
23/12/2023 13:38:17
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