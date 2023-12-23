غزة: ذوو الأمراض المزمنة في خطر بسبب نفاد أدويتهم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 كانون الأول (بترا) - أمجد الشوا - يعيش عشرات آلاف المرضى المصابين بأمراض مزمنة، في قطاع غزة، تداعيات خطيرة جراء نفاد مختلف أنواع الادوية الخاصة بهم وعدم القدرة على التعامل مع احتياجاتهم، لا سيما أن معظم ما يدخل من أدوية ومستلزمات طبية مخصص للتعامل مع الاصابات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من شهرين ونصف، نفد مخزون الصيدليات بالقطاع الخاص وبالمستشفيات الحكومية والخاصة، ما أدى إلى تفاقم أوضاع مرضى السكري والقلب والفشل الكلوي والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة التي تحتاج لدواء او غذاء خاص مثل الثلاسيميا وغيرها.

وانتشرت مناشدات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أجل الحصول على هذا الدواء او ذاك.

مراسل (بترا) في غزة، التقى بعض المرضى وعائلاتهم، ومنهم ابو محمد والد طفل يعاني من الصرع، حيث نفد دواء طفله وأصبح يعاني من النوبات التي تشكل خطرا على صحته، ووجه والده نداء من اجل توفير دواء طفله.

فيما يقول إسماعيل الذي اجرى قبل بدء العدوان على غزة، عملية قلب مفتوح، أنه يعاني من مرض الضغط ويحتاج علاجات مختلفة معظمها نفذ من الصيدليات وبخاصة دواء الضغط الخاص به، حيث يعبر اسماعيل عن خوفه في حال لم يتوفر دواءه من تدهور حالته.

ولا يقل الحال سوءا لدى الحاج ابو حسام الذي يعاني من السكري وعدم انتظام ضربات القلب، حيث بحث في مختلف صيدليات جنوب قطاع غزة عن أدويته ولكنه لم يجد إلا بعضها وبكميات قليلة لن تكفيه سوى لأيام.

كما تعاني الحاجة ام امجد ايضا من السكري والضغط، وتقول أنها لم تجد أيا من أدويتها لدى الصيدليات.

وعبر المرضى وذووهم عن تخوفهم من نقص الأدوية التي يحتاجونها ومن تاثير ذلك على صحتهم، مناشدين بضرورة إدخال مختلف انواع الادوية الخاصة بالمرضى المزمنين سواء للقطاع الخاص او الحكومي وكذلك ضمن قوائم المساعدات.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 78 بلغت حصيلة الشهداء أكثر من 20 ألفا، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، في ظل وقف الاحتلال دخول امدادات الكهرباء والغذاء والدواء والمياه عن القطاع.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريحات سابقة، عدم وجود تقديرات حقيقية شاملة لأصناف الأدوية التي نفدت بشكلٍ كامل من مخازن الوزارة ومن المشافي بسبب التحكم الإسرائيلي في طبيعة الأدوية والمستهلكات الطبية التي يتم إدخالها إلى القطاع ضمن المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن أدوية الرعاية الأولية والعناية المركزية والطوارئ غير متوفرة.

-- (بترا)

أ ش/ب ط

23/12/2023 13:37:08