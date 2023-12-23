إصابة فريق صحفي لبناني بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 23 كانون الأول (بترا) - أصيب فريق صحفي لبناني، صباح اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال عبورهم منطقة الخردلي الحدودية جنوب لبنان، خلال تغطيتهم أحداث الجنوب.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "إن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف على الطريق التي يسلكها الفريق الصحفي، ما أدى إلى إصابتهم بشظايا القذائف، ونقلوا إلى المستشفى للمعالجة".
وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية، قصفت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، بعدد من القذائف المباشرة.
واشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ 3 غارات على نهر الخردلي جنوب الليطاني، قريبا من مركز اليونيفيل، فعمد الجيش إلى قطع الطريق حفاظا على سلامة المواطنين.
-- (بترا)
ف ج/أ م/ب ط
23/12/2023 12:57:24
MENAFN23122023000117011021ID1107651627
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