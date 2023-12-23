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عشرات الشهداء والجرحى في جباليا شمال قطاع غزة

12/23/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 كانون الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية، سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة، وتعذر الوصول إلى المصابين في الشوارع لإسعافهم.
واستشهد مواطنان آخران، جراء قصف مجموعة من المواطنين في عبسان الكبيرة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفا و57 شهيدا، و53 ألفا و320 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
23/12/2023 12:54:18

MENAFN23122023000117011021ID1107651626

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