عشرات الشهداء والجرحى في جباليا شمال قطاع غزة
التاريخ
12/23/2023 2:28:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 كانون الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية، سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة، وتعذر الوصول إلى المصابين في الشوارع لإسعافهم.
واستشهد مواطنان آخران، جراء قصف مجموعة من المواطنين في عبسان الكبيرة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفا و57 شهيدا، و53 ألفا و320 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
23/12/2023 12:54:18
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