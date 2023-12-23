يونيسيف: 80 % من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 23 كانون الأول (بترا) - أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بأن أكثر من 80 بالمئة من الأطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد، متوقعة أن يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل، دون سن الخامسة، من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم خلال الأسابيع المقبلة.
وذكرت، في بيان صدر عن مكتبها بمدينة رام الله، اليوم السبت، أن "هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في غزة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها، لولا استمرار تزايد خطر المجاعة".
وتابعت "يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في القطاع انهيارا كاملا".
وأشارت إلى أن "أكثر من ثلثي المستشفيات لم تعد تعمل، بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات"، كما دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي تقرير، صدر عنها، نهاية تشرين الأول الماضي، أفادت بأن أكثر من 400 طفل يقتلون أو يصابون كل يوم في غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.
ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شرسا على قطاع غزة، أدى حتى اليوم إلى أكثر من 20 ألف شهيد، ونحو 53 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، كما تسبب بدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للأمم المتحدة.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
23/12/2023 12:44:31
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