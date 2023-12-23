يونيسيف: 80 % من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 23 كانون الأول (بترا) - أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بأن أكثر من 80 بالمئة من الأطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد، متوقعة أن يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل، دون سن الخامسة، من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت، في بيان صدر عن مكتبها بمدينة رام الله، اليوم السبت، أن "هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في غزة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها، لولا استمرار تزايد خطر المجاعة".

وتابعت "يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في القطاع انهيارا كاملا".

وأشارت إلى أن "أكثر من ثلثي المستشفيات لم تعد تعمل، بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات"، كما دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي تقرير، صدر عنها، نهاية تشرين الأول الماضي، أفادت بأن أكثر من 400 طفل يقتلون أو يصابون كل يوم في غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.

ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شرسا على قطاع غزة، أدى حتى اليوم إلى أكثر من 20 ألف شهيد، ونحو 53 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، كما تسبب بدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للأمم المتحدة.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

23/12/2023 12:44:31