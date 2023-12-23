7 فرق تتأهل إلى المرحلة النهائية من دوري الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- تأهلت فرق الحسين، الرمثا، الفيصلي، الوحدات، عمان اف سي، الرمثا وشباب الأردن إلى المرحلة الثانية والنهائية من بطولة دوري الشباب تحت 19 لأندية النخبة لكرة القدم، لموسم 2023/2024، بعد حصولها على المراكز الـ6 الأولى في الدور الأول.

واستقر الحسين بصدارة ترتيب الفرق برصيد 23 نقطة، يليه الفيصلي 22، الوحدات وعمان إف سي 21، الرمثا وشباب الأردن 19، الأهلي 18، الجزيرة 17، البقعة واليرموك 12، سحاب 3، وعجلون أخيرا دون نقاط.

وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في المقابل، انتقلت فرق الأهلي، الجزيرة، البقعة، اليرموك، سحاب، وعجلون، للمنافسة في الدور الثاني لأندية الدرجات، بالإضافة إلى الأندية الحاصلة على المراكز الـ4 الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الـ4 الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

23/12/2023 12:34:35