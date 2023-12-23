7 فرق تتأهل إلى المرحلة النهائية من دوري الشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الأول (بترا)- تأهلت فرق الحسين، الرمثا، الفيصلي، الوحدات، عمان اف سي، الرمثا وشباب الأردن إلى المرحلة الثانية والنهائية من بطولة دوري الشباب تحت 19 لأندية النخبة لكرة القدم، لموسم 2023/2024، بعد حصولها على المراكز الـ6 الأولى في الدور الأول.
واستقر الحسين بصدارة ترتيب الفرق برصيد 23 نقطة، يليه الفيصلي 22، الوحدات وعمان إف سي 21، الرمثا وشباب الأردن 19، الأهلي 18، الجزيرة 17، البقعة واليرموك 12، سحاب 3، وعجلون أخيرا دون نقاط.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
في المقابل، انتقلت فرق الأهلي، الجزيرة، البقعة، اليرموك، سحاب، وعجلون، للمنافسة في الدور الثاني لأندية الدرجات، بالإضافة إلى الأندية الحاصلة على المراكز الـ4 الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الـ4 الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
23/12/2023 12:34:35
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