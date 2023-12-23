إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة ومخيم جنين

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة ومخيم جنين
التاريخ
12/23/2023 2:28:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 23 كانون الأول (بترا) - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال أدت إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
23/12/2023 12:32:33
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