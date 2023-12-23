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إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة ومخيم جنين

12/23/2023 2:28:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 23 كانون الأول (بترا) - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال أدت إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
23/12/2023 12:32:33

MENAFN23122023000117011021ID1107651621

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