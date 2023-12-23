نقيب المهندسين: النظام المعدل لصندوق تقاعد النقابة يهدف لتعزيز الوضع المالي للصندوق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا) - قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، إن النظام المعدل لنظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين، يهدف إلى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة لواقع الصندوق.

وأشار في تصريح اليوم السبت، إلى أن النظام المعدل يهدف إلى تشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك فيه والالتزام بالتسديد، من خلال ‏استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب بقيمة 150 دينارا، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق، حيث شمل فترة سماح للمهندسين حديثي التخرج، وذلك بعدم إلزامية سداد الاشتراكات للسنوات الخمس الأولى من التخرج، حتى لو كانوا يعملون، فهم غير ملزمين بسداد الاشتراكات التقاعدية.

وكانت الارادة الملكية السامية قد صدرت بالموافقة على النظام المعدل لنظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين رقم (84) لعام 2023.

وأضاف الزعبي أن النظام المعدل سمح للمهندسين الراغبين بضم السنوات السابقة دون سداد الرسوم الإضافية المترتبة على الاشتراكات التقاعدية عن تلك السنوات، والحصول على الإعفاء وفقا للنظام، وهذا يعطي الفرصة للمهندسين الذين لم يكونوا مشتركين بالصندوق في السابق، بضم تلك الفترات دون الحاجة لدفع رسوم إضافية.

وأشار إلى أن النظام المعدل سمح أيضا بتأجيل دفع الاشتراكات التقاعدية في حالات معينة ومنها التعطل/ المرض، حيث يمكن تقديم طلب تعطل لمدة تصل إلى 6 أشهر دون ترتب رسوم إضافية، ودون أن تدخل في فترة احتساب الراتب التقاعدي، وكذلك استحداث شريحة 350 دينارا، بهدف السماح للمهندسين الشباب الاشتراك عليها بعد مرور 10 سنوات من التخرج بدلا من الاشتراك على شريحة 500 دينار، ما يخفض قيمة الاشتراك الشهري بنسبة 25 بالمئة، والإعفاء من الرسوم الإضافية بنسبة 100بالمئة لمن دون 30 عاماً، وبنسبة 80 بالمئة لمن دون 35 عاماً وبنسبة 50 بالمئة لمن دون 50 عاماً شريطة الدفع دفعة واحدة، وتخفيض عدد الشهور المسددة من 180 اشتراكا إلى 60 اشتراكا فقط، في حالات العجز والوفاة، وتقسيط الاشتراكات التقاعدية المتأخرة للفترة ما قبل تاريخ 2023/12/31 لمدة 7 سنوات دون رسوم إضافية وأقساط ميسرة جدا.

‏وبين الزعبي، أن النظام المعدل يشمل إلزاميَّة الاشتراك في الصندوق لجميع أعضاء النَّقابة، على أن لا يزيد الحدّ الأعلى لعمر الاشتراك عن (47) عاماً للذُّكور، و(43) عاماً للإناث، مضيفا أنه يهدف إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهرية، واستحداث شرائح تقاعدية متوازنة اكتواريا، وإلزامية تسديد العائدات التقاعدية للمهندسين الممارسين للمهنة، والسماح للمهندسين بالانتقال من الشرائح التَّقاعدية دون قيود متعلقة بالعمر، كما يتضمن النظام المعدل أيضاً إجراءات لتخفيض العبء المالي على الصندوق، وتشجيع المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم.

وأكد أنه قد بدأ العمل بالنظام المعدل الجديد منذ صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/12/2023، حيث بدأت نقابة المهندسين بتطبيق جميع بنوده وحث الزميلات والزملاء على ضرورة التوجه لتسديد التزاماتهم لصندوق التقاعد، ما يسهم في الحفاظ على ديمومة الصندوق، ويساعده في الإيفاء بالتزاماته للزملاء المتقاعدين وعائلاتهم.

وختم الزعبي، إن النظام المعدل لصندوق التقاعد يمثل مرحلة ورؤية جديدة للصندوق والنقابة وجميع المنتسبين إليها، خاصة دعم فئة الشباب وضمان ديمومة الأصول والموارد المالية لعدة أجيال.

-- (بترا)

ع ح/أ م/ب ط

23/12/2023 12:30:18