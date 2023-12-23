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سيلين ديون تحاول العودة من جديد لخشبة المسرح رغم مرضها.. اعرف الحكاية

12/23/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل المغنية العالمية سيلين ديون تمريناتها من أجل الحلم بالعودة إلى خشبة المسرح من جديد حسب تقرير نشره موقع الديلى ميل رغم تدهور حالتها الصحية، وأكد التقرير أن ديون حاليًا لم تعد تسيطر على عضلاتها بصورة كافية بسبب المتلازمة التي أصابتها في وقت سابق.

وأضاف أن ذلك لا يؤثر على حلمها في العودة من خلال تمرينات وجلسات علاج طبيعى للمغنية البالغة من العمر 55 عاماً، والتي تسعى جاهدة من أجل العودة لخشبة المسرح.

وكانت المغنية العالمية
سيلين ديون
ظهرت فى وقت سابق بشكل مفاجئ في إحدى مباريات الهوكي في دوري الهوكي الوطني فى لاس فيجاس في 31 أكتوبر الماضى،
لمشاهدة مباراة مونتريال كنديانز مع الفرسان الذهبيين، ويعد هذا أول ظهور علنى لها منذ إعلان تشخيصها في ديسمبر من العام الماضى 2022.

وذلك بعدما كشفت شقيقة المغنية الكندية الأسطورية
سيلين ديون
أنها غير قادرة على السيطرة على عضلاتها، بحسب شقيقتها الكبرى كلوديت، ويأتي ذلك بعد عام من اضطرار ديون إلى إلغاء جولتها العالمية في ديسمبر من العام الماضى 2022.







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